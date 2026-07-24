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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Διάσωση δεκάδων μεταναστών στα νότια – Επιχείρηση του Λιμενικού και της Frontex

μετανάστες
clock 08:44 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 42 μετανάστες.

Ο εντοπισμός έγινε από εναέριο μέσο της Frontex, σε απόσταση περίπου 57 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, ενώ τον συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 42 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφος της Frontex, με τη συνδρομή τριών εμπορικών πλοίων που έπλεαν στην περιοχή, υπό σημαίες Παναμά, Λιβερίας και Κύπρου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

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