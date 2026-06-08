Μιχαλόπουλος: Απαντά πρώτη φορά για τις φήμες επιστροφής του στην τηλεόραση

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος μίλησε στην εκπομπή Πρωινό και ο ίδιος θέλησε να απαντήσει στις φήμες που τον θέλουν να επιστρέφει τηλεοπτικά σε σειρά.

«Εγώ δεν έχω δώσει τίποτα. Το μόνο που έχω πει είναι ότι μιλάω με τον Αμαραντίδη, ο οποίος έγραψε την «Ώρα την καλή» εδώ και είκοσι χρόνια, και του είπα ότι εγώ σταματάω γιατί δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα, δεν με ενδιαφέρει. «Απλώς αν κάνεις κάτι, το οποίο θα ‘χει ενδιαφέρον, θα το ‘κανα μαζί σου». Ούτε ξέρω τι είναι το σίριαλ. Ούτε ξέρω τι, τι διαπραγματεύεται να καταλάβεις. Δεν έχω πάρει στα χέρια μου τίποτα. Ούτε ένα κείμενο, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Άσε γιατί το πήρανε χαμπάρι, γιατί αυτό το ρημάδι, αυτός ο ρουφιάνος που λέγεται ίντερνετ δεν αφήνει τίποτα όρθιο.

Το πήρανε χαμπάρι και μου φωνάζανε στη θάλασσα «θα σε δούμε στην τηλεόραση, θα σε δούμε στην τηλεόραση;». Δεν μου λείπει η δημοσιότητα, δεν μου λείπει τίποτα. Δόξα τω Θεώ, αυτά που έχω κάνει, καλά ή κακά, παίζονται στην τηλεόραση συνέχεια. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Αμαραντίδη και έχουμε σχέση φιλίας περισσότερο, παρά συνεργάτες. Ε, και μου λέει «αν κάνω κάτι, θα ‘ρθεις;», του λέω «άμα κάνεις κάτι, θα ‘ρθω». Κατάλαβες; Με έχουνε πεθάνει… πέντε φορές φέτος, πέρυσι με είχανε πεθάνει πιο πολλές φορές. Τι στο δι@ολο, γιατί με πεθαίνουν δεν ξέρω, τι μανία έχουνε πάθει! «Πέθανε», λέει, «κλαίει όλη η Ελλάδα!» Τώρα η Λιάγκας γελάει… «Κλαίει όλη η Ελλάδα, πέθανε ο Πάνος Μιχαλόπουλος!». Στον Γιώργο έλειψα;», είπε χαρακτηριστικά.

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