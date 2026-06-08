Καρακάση: "Bρισκόμαστε στη διαδικασία αναδοχής, το παιδί δυσκολεύεται λίγο, περιμένουμε να νιώσει έτοιμο"

Στη διαδικασία αναδοχής παιδιού στην οποία βρίσκεται με τον σύζυγό της, αναφέρθηκε η Ελένη Καρακάση στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, όπου και βρέθηκε καλεσμένη.

«Βρισκόμαστε σε διαδικασία αναδοχής παιδιού. Δυσκολεύεται λίγο, οπότε περιμένουμε να νιώσει έτοιμο το παιδάκι για να έρθει κοντά μας. Είπαμε με τον σύζυγό μου να μην πάμε στο εξωτερικό και να ακολουθήσουμε την κλασική υιοθεσία. Το σύστημα έχει απλοποιηθεί αρκετά, όσον αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι. Όταν πάρεις αυτή την απόφαση, ανεβάζεις τα χαρτιά που σου ζητούν σε μια πλατφόρμα. Στην ίδια πλατφόρμα είναι και όλα τα παιδιά από τα ιδρύματα της Ελλάδας που είναι για υιοθεσία και αναδοχή», δήλωσε η ηθοποιός.

Εμείς κάναμε και τις δυο αιτήσεις. Στην αναδοχή, ξεκινάς για ένα διάστημα και βασικά προετοιμάζεις το παιδί για να επιστρέψει στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Μπορεί και να υιοθετήσεις το παιδί, μπορεί και όχι. Δεν είναι απαραίτητο ο ανάδοχος να πρέπει και να υιοθετήσει. Στην υιοθεσία πας κατευθείαν, αλλά πας πιο αργά. Συνήθως ζητούν πιο μικρά παιδιά, για διάφορους λόγους».

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