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Αναβλήθηκε η δίκη της ηθοποιού Ελένης Τοπαλίδου
τοπαλίδου
clock 15:00 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Για τις 7 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η δίκη της ηθοποιού Ελένης Τοπαλίδου, η οποία συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κωλύματος του συνηγόρου της κατηγορούμενηςη οποία δεν βρέθηκε σήμερα στην αίθουσα του Αυτοφώρου.

Η γνωστή ηθοποιός συνελήφθη τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στην Πατησίων και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορούμενη για «οδήγηση οχήματος υπό την επίδραση οινοπνεύματος».

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