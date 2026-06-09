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GOSSIP - LIFESTYLE
Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη φωτογραφία με μπικίνι, μετά τη γέννηση του γιου της
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clock 10:00 | 09/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πριν από λίγους μήνες έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Κίμωνα Κουρή.  Η ηθοποιός ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές και βρίσκεται στη Σύρο.

Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε και μια φωτογραφία της από την παραλία με μπικίνι.

«Είχε παγώσει το είναι μου αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ σε τέτοια θάλασσα», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.


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A post shared by Ioanna Triantafyllidou (@ioannatri)

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Ιωάννα Τριανταφυλλίδου Μαγιό
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