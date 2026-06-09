Τριανταφυλλίδου: Η πρώτη φωτογραφία με μπικίνι, μετά τη γέννηση του γιου της

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πριν από λίγους μήνες έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Κίμωνα Κουρή. Η ηθοποιός ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές και βρίσκεται στη Σύρο.

Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε και μια φωτογραφία της από την παραλία με μπικίνι.

«Είχε παγώσει το είναι μου αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ σε τέτοια θάλασσα», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

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