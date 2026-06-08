Λουδάρος: «Έχω πάρει το σπίτι μου με δάνειο, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρω να το ξεπληρώσω»

Ο Αντώνης Λουδάρος βρέθηκε στην εκπομπή Happy Day και μίλησε για την προσωπική του ζωή, αλλά και για τη σχέση του με τα χρήματα.

«Έχω την αγωνία της επιβίωσης. Τα καλύτερα χρήματα στην καριέρα μου τα πήρα στην τηλεόραση, γιατί το θέατρο δεν δίνει λεφτά. Με τα χρήματα αυτά έκανα ταξίδια και πήρα ένα σπίτι. Το πήρα με δάνειο και προσπαθώ να το ξεπληρώσω, αλλά δεν νομίζω πως θα τα καταφέρω. Δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν είμαι παντρεμένος, δεν έχω παιδιά, οπότε δεν έχω αυτό το άγχος», είπε αρχικά ο Αντώνης Λουδάρος.

Σχετικά με την απόφασή του να μην δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, ο Αντώνης Λουδάρος ανέφερε: «Κάποιες στιγμές μου πέρασε από το μυαλό ότι θα ήθελα να έχω ένα παιδί, αλλά όπως μου ήρθε, μου έφυγε. Μου αρέσουν πολύ τα παιδιά».

Διαβάστε επίσης

Νικολέττα Ράλλη: «Έχουμε χωρίσει με τον Μιχάλη Ανδρούτσο, αλλά συνεχίζουμε να μένουμε μαζί»

Γεωργίου - Χριστοδούλου: Βάφτισαν την 9 μηνών κόρη τους