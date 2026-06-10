Κατσούλης: «Σε είδα να πονάς όσο δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος»

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Ο πρώην παίκτης του Survivor μέσα από ανάρτησή του αποτύπωσε τον θαυμασμό του για τη δύναμη που επέδειξε η σύζυγός του κατά τη διαδικασία της γέννας.

«Σε είχα αγαπήσει για χίλιους λόγους. Σήμερα σε αγάπησα για άλλους χίλιους. Σε είδα να λυγίζεις και να σηκώνεσαι ξανά. Σε είδα να πονάς όσο δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Και όμως, δεν σταμάτησες ούτε στιγμή.

Προχωρούσες μπροστά. Με πείσμα. Με δύναμη. Με μια ψυχή μεγαλύτερη από κάθε φόβο. Όλες αυτές τις ώρες ένιωθα πως εγώ ήμουν εκεί για να σε στηρίξω. Και τελικά κατάλαβα πως ήσουν εσύ που έδινες δύναμη σε όλους μας. Σε εμένα. Στους γιατρούς. Σε κάθε άνθρωπο που βρισκόταν δίπλα σου. Γιατί αυτό που έκανες δεν ήταν απλά γενναιότητα. Ήταν μεγαλείο ψυχής.», έγραψε αρχικά.

«Κι αν ο γιος μας μου μοιάσει έστω και λίγο, θα είμαι περήφανος. Αν όμως σου μοιάσει, θα είμαι ήσυχος. Γιατί θα ξέρω ότι έχει κληρονομήσει την καρδιά μιας γυναίκας που δεν τα παράτησε ποτέ. Μιας γυναίκας που πάλεψε μέχρι το τέλος. Μιας γυναίκας που μου έδειξε τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Και από σήμερα, σε αγαπώ περισσότερο. Αλλά πάνω απ’ όλα… σε θαυμάζω».

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