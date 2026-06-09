Ίντρις Έλμπα: "Το παγκόσμιο κοινό δεν θα δεχόταν έναν μαύρο Τζέιμς Μποντ"

Ο Ίντρις Έλμπα δήλωσε στο βρετανικό GQ πως τα σεναρια που τον ήθελαν να διεκδικεί τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ δεν έχουν βάση. Πιο συγκεκριμένα ο ηθοποιός είπε πως κατά τη γνώμη του το παγκόσμιο κοινό δεν θα δεχόταν έναν μαύρο να υποδυθεί τον συγκεκριμένο χαρακτήρα.

«Ο Τζέιμς Μποντ γράφτηκε έτσι όπως γράφτηκε για κάποιο λόγο. Ωστόσο, με κολάκευσε. Όμως, αν το δούμε ρεαλιστικά, ορισμένες αγορές απλώς δεν θα το δέχονταν. Ο Μποντ είναι δημοφιλής σε όλο τον κόσμο. Και το κοινό δεν θα δεχόταν έναν μαύρο άντρα, έναν Αφρικανό ηθοποιό, στο ρόλο του Μποντ. Δεν είναι αυτό που θέλουν στην κουλτούρα τους. Τελεία», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Μποντ είναι τόσο μη ρεαλιστικός, οπότε μια δόση πραγματικότητας είναι καλή, αλλά ας μην προσπαθήσουμε να τον κάνουμε γουόκ.Πιστεύω ότι πρέπει να μείνεις πιστός σε αυτό που είναι: μια απόδραση. Μην προσπαθείς να ανταποκριθείς στα γούστα όλου του κόσμου. Απλά να είσαι ο Μποντ», συμπλήρωσε.

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