ΤΡΙ.09 Ιου 2026 22:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Ίντρις Έλμπα: "Το παγκόσμιο κοινό δεν θα δεχόταν έναν μαύρο Τζέιμς Μποντ"
elba
clock 23:00 | 09/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Ίντρις Έλμπα δήλωσε στο βρετανικό GQ πως τα σεναρια που τον ήθελαν να διεκδικεί τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ δεν έχουν βάση. Πιο συγκεκριμένα ο ηθοποιός είπε πως κατά τη γνώμη του το παγκόσμιο κοινό δεν θα δεχόταν έναν μαύρο να υποδυθεί τον συγκεκριμένο χαρακτήρα.

«Ο Τζέιμς Μποντ γράφτηκε έτσι όπως γράφτηκε για κάποιο λόγο. Ωστόσο, με κολάκευσε. Όμως, αν το δούμε ρεαλιστικά, ορισμένες αγορές απλώς δεν θα το δέχονταν. Ο Μποντ είναι δημοφιλής σε όλο τον κόσμο. Και το κοινό δεν θα δεχόταν έναν μαύρο άντρα, έναν Αφρικανό ηθοποιό, στο ρόλο του Μποντ. Δεν είναι αυτό που θέλουν στην κουλτούρα τους. Τελεία», είπε χαρακτηριστικά.

 «Ο Μποντ είναι τόσο μη ρεαλιστικός, οπότε μια δόση πραγματικότητας είναι καλή, αλλά ας μην προσπαθήσουμε να τον κάνουμε γουόκ.Πιστεύω ότι πρέπει να μείνεις πιστός σε αυτό που είναι: μια απόδραση. Μην προσπαθείς να ανταποκριθείς στα γούστα όλου του κόσμου. Απλά να είσαι ο Μποντ», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης 

Η Τζένιφερ Άνιστον φέρεται να έδωσε «άκυρο» στην πρόταση γάμου του Τζιμ Κέρτις

Λουδάρος: «Έχω πάρει το σπίτι μου με δάνειο, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρω να το ξεπληρώσω»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηθοποιός James Bond
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis