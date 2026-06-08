Η Τζένιφερ Άνιστον φέρεται να έδωσε «άκυρο» στην πρόταση γάμου του Τζιμ Κέρτις

Η Τζένιφερ Ανιστον και ο Τζιμ Κέρτις φέρονται να έχουν παγώσει προσωρινά τα σχέδια γάμου τους, καθώς προσπαθούν να βρουν την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στη σχέση τους, τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και το πού θα χτίσουν το κοινό τους μέλλον.

Σύμφωνα με το περιοδικό Star, η ηθοποιός φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει πως ο γάμος δεν αποτελεί προτεραιότητα για την ίδια αυτή την περίοδο.

Πηγή που επικαλείται το περιοδικό υποστηρίζει ότι η Άνιστον εξακολουθεί να βλέπει τον Κέρτις ως τον άνθρωπο με τον οποίο θέλει να περάσει τη ζωή της, ωστόσο αυτή τη στιγμή επιθυμεί να επικεντρωθεί στη δουλειά της πριν μπει στη διαδικασία προετοιμασίας ενός γάμου.

«Η Τζεν εξακολουθεί να βλέπει τον Τζιμ ως τον άνθρωπο με τον οποίο θέλει να γεράσει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος στο πρόγραμμά της για έναν γάμο», ανέφερε η ίδια πηγή. «Θέλει να είναι κάτι ξεχωριστό και όχι βιαστικό. Η Τζεν χρειάστηκε να πει ξεκάθαρα στον Τζιμ: “Δεν μπορώ να σε παντρευτώ, τουλάχιστον όχι τώρα“».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ορισμένοι φίλοι της ηθοποιού φέρονται να συμφωνούν με την απόφασή της. Όπως αναφέρεται, θεωρούσαν ότι η σχέση προχωρούσε με πολύ γρήγορους ρυθμούς και πως θα ήταν προτιμότερο για το ζευγάρι να πάρει περισσότερο χρόνο πριν κάνει το επόμενο βήμα. Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν πως κανείς από το περιβάλλον τους δεν επιθυμεί τον χωρισμό του ζευγαριού, ωστόσο κάποιοι φέρονται να είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο ενός γάμου έπειτα από λιγότερο από έναν χρόνο σχέσης.

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