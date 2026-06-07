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GOSSIP - LIFESTYLE
Σίντι Κρόφορντ: "Ο σύζυγός μου είναι κάθετα αντίθετος στο να κάνω λίφτινγκ, με προτιμά χωρίς μακιγιάζ"
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clock 23:00 | 07/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

H Σίντι Κρόφορντ μίλησε στο podcast Gloss Angeles και αποκάλυψε πως ο σύζυγός της είναι κάθετος  στο να κάνει λίφτινγκ και την προτιμά χωρίς μακιγιάζ. Η Σίντι Κροφορντ και ο Ραντ Γκέρμπερ είναι παντρεμένοι εδώ και 28 χρόνια.

«Μου λέει “είσαι όμορφη έτσι όπως είσαι”. Δεν του αρέσει καν το μακιγιάζ, με προτιμά χωρίς καθόλου», είπε χαρακτηριστικά

Παρότι, όπως παραδέχτηκε, έχει δοκιμάσει πιο ήπιες αισθητικές θεραπείες, όπως laser και PRP, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε χειρουργικές επεμβάσεις.

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Cindy Crawford Λίφτινγκ
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