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GOSSIP - LIFESTYLE
Ο Σον Πεν ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να βγάζει selfies
ηθοποιός
clock 23:00 | 06/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Σον Πεν ξεκαθάρισε στο Tribeca Festival στη Νέα Υόρκη ότι δεν θα ξανά βγάλει selfie φωτογραφίες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η απάντηση θα είναι αρνητική ακόμα κι αν του το ζητήσει «γιαγιά επιζήσασα του Ολοκαυτώματος με το 6χρονο εγγόνι της σε αναπηρικό αμαξίδιο».

«Για μένα αυτό πάντα συμβόλιζε κοινωνική δυσφορία. Πάρα πολύς κόσμος. Πλέον έχω αποφασίσει, και το έχω δεσμευτεί για όλη μου τη ζωή, ότι δεν θα πηγαίνω πουθενά όπου υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα με περισσότερα από οκτώ άτομα», είπε χαρακτηριστικά.

 «Ο κόσμος δεν θα έπρεπε να βγάζει selfies με κανέναν. Είναι κακό για όλους. Σου ρουφάει την ψυχή. Ακόμα κι αν είναι μια γιαγιά επιζήσασα του Ολοκαυτώματος με το 6χρονο εγγόνι της σε αναπηρικό αμαξίδιο που έρχεται προς το μέρος σου; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι», δήλωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η στάση του δεν σχετίζεται με περιφρόνηση προς τον χώρο του Χόλιγουντ, αλλά με την ανάγκη του να προστατεύσει την ψυχική του υγεία.

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