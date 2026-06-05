Σάρον Στόουν: «Ο σύζυγός μου θεώρησε γελοίο το να κάνω διπλή μαστεκτομή – Ήταν το τέλος του γάμου»

Η Sharon Stone μίλησε στο podcast «Person Who Believed in Me» και η ίδια θυμήθηκε όσα συνέβησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν οι γιατροί εντόπισαν πολλαπλούς όγκους στο στήθος της αλλά και την αντίδραση του τότε σύζυγού της.

«Ένας από τους όγκους ήταν μεγαλύτερος από ολόκληρο το αριστερό μου στήθος. Ο γιατρός ήρθε στο σπίτι μου και είπε “Πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνετε διπλή μαστεκτομή. Είναι πολύ σοβαρό. Συνήθως, όταν φτάνουν σε αυτό το μέγεθος, ξέρουμε πριν καν ξεκινήσουμε ότι είναι καρκίνος”. Είπα “Δεν έχω καρκίνο”. Και εκείνος απάντησε “Δεν αποφασίζετε εσείς”. Του είπα “Εγώ αποφασίζω. Εγώ παίρνω την απόφαση, αλλά αποφασίζω ότι θα κάνω τη διπλή μαστεκτομή, γιατί δεν αστειεύομαι”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, η αντίδραση του τότε συζύγου της την πλήγωσε βαθιά.

«Ο σύζυγός μου είπε “Αυτό είναι γελοίο”, και σηκώθηκε κι έφυγε. Θεώρησε γελοίο το να κάνω διπλή μαστεκτομή. Ήταν έξαλλος. Όχι για το ότι ο καρκίνος μπορεί να με σκότωνε. Ο γιατρός του είπε “αν είχαμε περισσότερες ασθενείς σαν εκείνη, περισσότερες γυναίκες θα ήταν ζωντανές, κάθισε κάτω”. “Εγώ παίρνω τις αποφάσεις, όχι εσύ”, του είπα. Ήταν το τέλος του γάμου. Στο δωμάτιο, εκείνη τη στιγμή, όλα είχαν τελειώσει. Με θεωρούσε γελοία και ανόητη, επειδή έπαιρνα τις δικές μου αποφάσεις», εξομολογήθηκε.

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