Λάνθιμος: «Δεν ξέρω αν θα κάνω άλλες ταινίες»

Η επιστροφή του αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυναμική, καθώς παρουσίασε τρεις ταινίες σε ισάριθμα χρόνια: «Poor Things», «Kinds of Kindness» και «Bugonia». Παρά το γεγονός ότι διανύει μια εξαιρετικά γόνιμη δημιουργική περίοδο, οι πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Λάνθιμος, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας, ακόμη μεγαλύτερης αποχής από τη σκηνοθεσία.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times (μέσω του World of Reel), με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης φωτογραφίας του, ο Γιώργος Λάνθιμος χαρακτήρισε την συγκεκριμένη ενασχόλησή του «απελευθερωτική».

«Μπορείς απλώς να περιπλανιέσαι με μια κάμερα, είναι μια μοναχική και κατά κάποιο τρόπο, διαδικασία διαλογισμού. Δεν απαιτείται ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ ούτε ένας τελικός στόχος. Και, κυρίως, δεν χρειάζεται να αναζητάς χρηματοδότηση» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι: «Θα κάνω άλλες ταινίες; Δεν ξέρω, θα δείξει». Πρέπει να βρω ξανά τη χαρά της δημιουργίας. Θέλω να αφήσω τα πράγματα να κυλήσουν φυσικά, χωρίς να πιέζω τον εαυτό μου», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Αναστασιάδης: "Στην αρχή δεν ήθελα καθόλου να κάνω παιδιά, πίστευα ότι θα είμαι πάντα μόνος μου"

Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω»