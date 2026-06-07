Αναστασιάδης: "Στην αρχή δεν ήθελα καθόλου να κάνω παιδιά, πίστευα ότι θα είμαι πάντα μόνος μου"

Ο Δήμος Αναστασιάδης μίλησε στην εκπομπή «Weekend Live» και αναφέρθηκε στην οικογένειά που έχει δημιουργήσει με τη Τζένη Θεωνά και όπως αποκάλυψε ο ίδιος στην αρχή δεν ήθελε καθόλου οικογένεια.

«Όλα αλλάζουν με ένα δεύτερο παιδί. Έρχονται τα πάνω κάτω. Νομίζω πως, ενώ νιώθεις ότι έρχονται τα πάνω κάτω με ένα παιδί, με τα δύο παιδιά παρα-έρχονται... Έρχονται και τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω, αλλά θεωρώ πως είναι χρέος των ανθρώπων που είναι μαζί να προστατεύσουν, κυρίως, τον έρωτα τους».







Για τους δύο γιους που έχουν αποκτήσει μαζί, δήλωσε πως έχουν ολοκληρώσει τη ζωή του: «Η ζωή μας είναι πολύ όμορφη. Είναι δηλαδή γεμάτη. Είμαι από αυτούς βοηθάω και δεν νιώθω ότι βοηθάω, με την έννοια του "κάτσε να βοηθήσω λίγο τη γυναίκα μου". Είναι μια διαδικασία η οποία μου αρέσει, ενώ στην αρχή δεν ήθελα καθόλου να κάνω παιδιά. Πίστευα ότι θα είμαι πάντα μόνος μου σ’ αυτή τη ζωή. Όταν ήρθαν τα παιδιά ήταν ό,τι καλύτερο μου συνέβη», σημείωσε

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