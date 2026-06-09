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Κατσαφάδου: «Δεν κάνω επίδειξη πίστης – Ό,τι βγάζω, το χαρίζω»
κατσαφαδου
clock 20:00 | 09/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για την πίστη της στο Θεό αλλά και για την περιπέτεια με την υγεία της.

«Όλος αυτός ο κόσμος που με πίστεψε από το μηδέν, με έχει φτάσει να έχω μια οικονομική επιφάνεια. Έχω ορκιστεί στον Θεό που πιστεύω. Δεν κάνω επίδειξη -γιατί πολλοί λένε ότι κάνω επίδειξη πίστης-, αλλά είναι ομολογία πίστης. Με τη βοήθεια του Θεού ό,τι βγάζω θα το χαρίζω», είπε αρχικά η Δήμητρα Κατσαφάδου.

«Έχω χάσει κόσμο από καρκίνο και είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη. Δεν προέρχομαι από οικογένεια που είχε χρήματα. Εύχομαι για όλους αυτούς που έχουν πολλά περισσότερα από εμένα να γίνουμε ένα φωτεινό παράδειγμα και να δώσουν και αυτοί. Όσο ζω, προσφέρω», συμπλήρωσε.

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