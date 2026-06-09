Μικρούτσικος: "Τα φετινά μου γενέθλια ήταν δύσκολα, ήμουν χάλια, για νοσοκομείο, για τετέλεσται"

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε στην εκπομπή Buongiorno» και περιέγραψε ότι τα 75α γενέθλιά του ήταν δύσκολα. Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε υψηλό πυρετό, ρίγη και δύσπνοια, σε σημείο να αισθάνεται εξαιρετικά καταβεβλημένος και να θεωρεί πως η κατάστασή του ήταν πολύ σοβαρή.

«Τώρα είμαι καλά. Ήταν δύσκολα γενέθλια, καταχρηστικά δεν πήγα στο νοσοκομείο, ήμουν χάλια, ειλικρινά ήμουν χάλια. Εκεί που ήμουν χάλια, για νοσοκομείο, για τετέλεσται, έγινε ένα κλικ, έπεσαν οι πυρετοί, έπεσαν όλα. Είχα πυρετό, έτρεμα, είχα δύσπνοια, όλα τα κακά της μοίρας μου είχα. Δεν ήθελα τη ζωή μου, που λένε... Και όλο αυτό από χθες το απόγευμα άλλαξε», είπε χαρακτηριστικά.

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