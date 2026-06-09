Αλεξάνδρα Νίκα: Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα υποδέχτηκαν χθες το δεύτερο παιδί τους, την κόρη τους.

Ο γυναικολόγος κ. Στέφανος Χανδακάς ανέβασε στα social media φωτογραφία με την Αλεξάνδρα Νίκα να κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, αποκαλύπτοντας πως το μωράκι θα πάρει το όνομα της μητέρας της, Μιράντας!

«Καλώς ήρθες μικρή Μιράντα…» ανέφερε η ανάρτηση χαρακτηριστικά.

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