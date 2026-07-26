Άγιος Νικόλαος: "Τα σπίτια των βιβλίων" ζωντανεύουν στην Κουνδούρειο Βιβλιοθήκη

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Ένα πρωτότυπο και συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του βιβλίου περιμένει τους μικρούς κατοίκους και επισκέπτες του Αγίου Νικολάου αυτή την εβδομάδα.

Η «Κουνδούρειος» Δημοτική Βιβλιοθήκη διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση φιλαναγνωσίας με τίτλο «Τα σπίτια των βιβλίων», στο πλαίσιο της φετινής καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, από τις 10:30 έως τις 12:00, και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών.

Η ανακοίνωση του δήμου:

«Τα σπίτια των βιβλίων» Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας στην «Κουνδούρειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Νικολάου

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποια είναι τα σπίτια των βιβλίων;

Τι χρώμα έχουν; Τι μυρωδιές κρύβουν; Τι ήχοι ακούγονται μέσα τους; Ποιοι ζουν και εργάζονται εκεί;

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:30 – 12:00 στην «Κουνδούρειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Νικολάου προσκαλούμε παιδιά ηλικίας 7–9 ετών να ανακαλύψουμε το ταξίδι ενός βιβλίου από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι να βρει μια θέση σε μια βιβλιοθήκη ή στο δικό μας σπίτι.

Θα σκεφτούμε ακόμη πώς φανταζόμαστε την ιδανική βιβλιοθήκη και το ιδανικό βιβλιοπωλείο, μέσα από παιχνίδι, συζήτηση και δημιουργικές δραστηριότητες.

Με εθελόντρια την κ. Γεωργία Αντωνιάδη (Δημοσιογράφο).ελάτε να γίνουμε εξερευνητές στα σπίτια των βιβλίων και να ανακαλύψουμε το συναρπαστικό ταξίδι τους!

Εγγραφή στο τηλέφωνο: 28410- 26899.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες, απαραίτητη η συμπλήρωση δήλωσης συμμετοχής.

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Φέτος την Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2026, τη διοργανώνει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας των δύο φορέων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι βιβλιοθήκες συντονίζουν τις δράσεις τους ενώ μικροί και μεγάλοι μοιράζονται τις αναγνωστικές τους εμπειρίες στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας τα: #Κουνδούρειος , #ΚΕ2026gr και #forEBEr.

Υπεύθυνη προγράμματος - Ειρήνη Δραγασάκη, Βιβλιοθηκονόμος MSc.

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