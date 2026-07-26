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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η απονομή του χρυσού στην Εθνική: Ανατριχίλα στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

Πόλο
clock 14:09 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τη νίκη 15-14 επί της Ουγγαρίας στον μεγάλο τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της κι ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου.

Για χρόνια η «γαλανόλευκη» συγκαταλεγόταν στις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου πόλο. Είχε ανέβει επανειλημμένα στο βάθρο, είχε συμμετάσχει σε τελικούς και είχε κατακτήσει ασημένια και χάλκινα μετάλλια. Εκείνο που έλειπε ήταν το χρυσό, το μοναδικό μετάλλιο που θα ολοκλήρωνε την ήδη σπουδαία διαδρομή της.

Η θριαμβευτική πορεία της Εθνικής στο Σίδνεϊ συνοδεύτηκε από δύο σημαντικές ατομικές διακρίσεις, με τους Παναγιώτη Τζωρτζάτο και Στέλιο Αργυρόπουλο να ανταμείβονται για τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους.

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της διοργάνωσης, έχοντας καθοριστική συμβολή στην πορεία της Ελλάδας προς την κορυφή. Παράλληλα, ο αρχηγός της Εθνικής, Στέλιος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) του World Cup.

Δείτε τα highlights του τελικού:

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