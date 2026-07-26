Κρήτη: Ώρες αγωνίας για την 75χρονη - Εξαφανίστηκε πηγαίνοντας στην εκκλησία - Πάσχει από άνοια

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και εθελοντικών ομάδων στα Χανιά για τον εντοπισμό της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν μυστηριωδώς το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου.

Για την υπόθεση έχει σημάνει κοινωνικός συναγερμός Silver Alert, καθώς η ηλικιωμένη πάσχει από άνοια και η ζωή της βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 75χρονη έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή της Νέας Χώρας την Πέμπτη στις 16:50. Προορισμός της ήταν ο Ιερός Ναός της Αγίας Αικατερίνης, όμως έκτοτε δεν επέστρεψε ποτέ και δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η γυναίκα έφυγε χωρίς να έχει μαζί της χρήματα ή κινητό τηλέφωνο, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό της μέσω τεχνολογικών μέσων.

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Τα χαρακτηριστικά της 75χρονης

Οι αρχές ζητούν την αμέριστη προσοχή των πολιτών, καθώς η ηλικιωμένη συνηθίζει να βαδίζει γρήγορα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να έχει απομακρυνθεί σημαντικά από το σημείο της εξαφάνισης.

Τα στοιχεία της

Ύψος 1,62 μέτρα, αδύνατη, με λευκά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο υφασμάτινο παντελόνι με λευκά σχέδια, σκούρα μπλε κοντομάνικη μπλούζα και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Έκκληση για πληροφορίες

Η οικογένειά της και οι αρχές απευθύνουν δραματική έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι ή πιστεύει ότι την είδε να επικοινωνήσει αμέσως με τις αρχές.

Εάν έχετε κάποια πληροφορία, καλέστε:

Στην εθνική γραμμή SOS 1065 (Γραμμή Ζωής)Στην Αστυνομία στο 100Κάθε λεπτό μετράει για την ασφάλεια της 75χρονης.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των Χανίων να ελέγξουν εξωτερικούς χώρους των σπιτιών τους, πυλωτές και παρακείμενα οικόπεδα.

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