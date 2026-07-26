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Ηράκλειο: Ένα εκατ. ευρώ για τη σχολική καθαριότητα - Γεύματα σε μαθητές - Άνοιγμα των Ενετικών Πυλών

καλοκαιρινος σαμπιοναρα
clock 09:47 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην ενίσχυση της σχολικής μέριμνας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τα συνεχή έργα για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, εστιάζει η εβδομαδιαία ανασκόπηση του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού.

Στην καθιερωμένη ανάρτησή του στο facebook, ο δήμαρχος κάνει αναφορές σε όλα τα σημαντικά θέματα της εβδομάδας. Όπως είναι το άνοιγμα των Ενετικών πυλών Σαμπιονάρα και Παντοκράτορα, τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας που συνεχίζονται και οι αποφάσεις για πρωινά γεύματα σε 350 μαθητές και τη διάθεση επιπλέον ποσού 1.000.000 ευρώ για την πλήρη κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολείων του Δήμου Ηρακλείου.

Δείτε την ανάρτηση:

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Αλέξης Καλοκαιρινός ανασκόπηση
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