Τροχαίο στις Βρύσες Αποκορώνου: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων

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Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στις αρχές των Χανίων, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή Βρύσες Αποκορώνου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός του οδοστρώματος.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, οι οποίοι λόγω της πρόσκρουσης εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βρυσών με τέσσερις πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιβατες διατήρησαν τις αισθήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, γεγονός που διευκόλυνε την επικοινωνία με τους διασώστες.

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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