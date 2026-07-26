Τι θα φάμε σήμερα; Παέγια με θαλασσινά

Υλικά



300 γρ. ρύζι τύπου καρολίνα ή γλασέ



400 γρ. κατεψυγμένα ανάμεικτα θαλασσινά (γαρίδες, μύδια, καλαμάρια)



1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο



2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες



1 κόκκινη πιπεριά κομμένη σε μικρά κομμάτια



200 γρ. ντομάτα τριμμένη ή ψιλοκομμένη



700 ml ζωμό λαχανικών



1/2 ποτήρι λευκό κρασί (προαιρετικά)



1 κ. γλ. γλυκιά πάπρικα



Λίγο κρόκο Κοζάνης (προαιρετικά)



100 γρ. αρακά (προαιρετικά)



4- 5 κ. σ. ελαιόλαδο



Αλάτι και πιπέρι



1 λεμόνι για το σερβίρισμα



Λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό







Εκτέλεση



Σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ή μια ρηχή κατσαρόλα ζεστάνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρεμμύδι, την πιπεριά και το σκόρδο για 3- 4 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.



Προσθέστε τα θαλασσινά και σοτάρετε για λίγα λεπτά μέχρι να ξεπαγώσουν και να βγάλουν τα αρώματά τους. Αν χρησιμοποιήσετε κρασί, προσθέστε το σε αυτό το στάδιο και αφήστε να εξατμιστεί.



Ρίξτε την ντομάτα, την πάπρικα και τον κρόκο Κοζάνης. Ανακατέψτε και μαγειρέψτε για 2- 3 λεπτά ώστε να δέσουν οι γεύσεις.



Προσθέστε το ρύζι και ανακατέψτε καλά για ένα λεπτό. Ρίξτε τον ζεστό ζωμό, χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε το φαγητό να σιγομαγειρευτεί για περίπου 18- 20 λεπτά, μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά.



Στα τελευταία λεπτά προσθέστε τον αρακά και ελέγξτε το αλάτι. Όταν το ρύζι είναι έτοιμο, αποσύρετε από τη φωτιά και αφήστε την παέγια να ξεκουραστεί για 5 λεπτά πριν σερβίρετε.



Γαρνίρετε με μαϊντανό και σερβίρετε με φρέσκο λεμόνι.

Πηγή: newsbeast.gr

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