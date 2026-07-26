Κρήτη: Το τελευταίο "αντίο" στον 55χρονο Άρη που έχασε τη ζωή του στον ΒΟΑΚ

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Πένθος έχει σκεπάσει την τοπική κοινωνία στο Σίσι Λασιθίου μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Αποσελέμη, με θύμα έναν 55χρονο πατέρα δύο παιδιών.

Το νήμα της ζωής του άτυχου Άρη κόπηκε απότομα το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, βυθίζοντας στην οδύνη την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του.

Η μοιραία αιτία και η σύλληψη

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το δυστύχημα φαίνεται να συνδέεται με προηγούμενη βλάβη άλλου οχήματος. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού, καθώς διαπιστώθηκε ότι από το δικό του, ακινητοποιημένο όχημα είχαν χυθεί λάδια στο οδόστρωμα.

Το ολισθηρό υλικό στο σημείο θεωρείται ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου της μοτοσικλέτας του 55χρονου.

Η τροχαία συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

Το τελευταίο «αντίο»

Η κηδεία του 55χρονου θα τελεστεί σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου, στις 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Σίσι Λασιθίου.

Η σορός του θα βρίσκεται στο ναό από τις 3:00 μ.μ. για τον τελευταίο αποχαιρετισμό.

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