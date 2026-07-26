Θάνος Πλεύρης: Στην τελική ευθεία η δομή στο Ηράκλειο – "Μπλόκο" στις μεταναστευτικές ροές

Η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης, στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, εισέρχεται στην τελική ευθεία, σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη ο οποίος σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ -ΜΠΕ περιέγραψε τον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων.

Σε ερώτηση για το πότε αναμένετε να υποδεχθεί τους πρώτους μετανάστες η δομή στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο, ο υπουργός απάντησε:

Η λειτουργία της δομής βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Απομένουν ορισμένες τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες, για την ολοκλήρωση των οποίων οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς. Στόχος μας είναι ο χώρος να καταστεί επιχειρησιακά διαθέσιμος το συντομότερο δυνατό. Υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός και πλήρης συντονισμός μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε η δομή να λειτουργήσει οργανωμένα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που διαμορφώνονται στην Κρήτη. Η τελική δυναμικότητα θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών και των απαιτούμενων διαδικασιών. Από την πλευρά μας, προχωρούμε με ταχύτητα και συνέπεια, ώστε να υπάρχει η αναγκαία επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επιπλέον, ήδη έχουμε ναυλώσει δικό μας πλοίο για να μην επιβαρύνεται το επιβατικό κοινό με μετακινήσεις παράνομων μεταναστών σε κλειστές δομές.

Στην ίδια συνέντευξη επισημαίνει ότι οι θαλάσσιες ροές από τη Λιβύη εμφανίζουν σήμερα μείωση σχεδόν 30%, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, ενώ αναφέρεται στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των νέων δομών στην Κρήτη και στη στενότερη συνεργασία με τη Λιβύη, την Αίγυπτο και τη Frontex.

Παράλληλα, παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα της συνεργασίας με το Κάιρο, κάνοντας λόγο για αισθητή μείωση των αφίξεων Αιγυπτίων και αύξηση των επιστροφών, εξηγεί τις αλλαγές που εισάγονται στο πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ και της νομικής καθοδήγησης των αιτούντων άσυλο, ενώ υποστηρίζει ότι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο είναι θετική για τη χώρα.

Ο υπουργός αναφέρεται, τέλος, και στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημιουργία των «return hubs», εκτιμώντας ότι οι πρώτες συμφωνίες με τρίτες χώρες μπορούν να επιτευχθούν μέσα στο 2026, με την Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του νέου μοντέλου.

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