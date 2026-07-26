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ΚΡΗΤΗ

Μεσσαρά: Χειροπέδες σε 36χρονο για "σοκολάτα" κάνναβης και παράνομα χάπια

Στον εισαγγελέα ο 59χρονος που δολοφόνησε τον 69χρονο αδερφό του
clock 13:21 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Χειροπέδες σε έναν 36χρονο αλλοδαπό πέρασαν χθες, Σάββατο (25.07.2026) το μεσημέρι, αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Μεσσαράς, σε περιοχή του Δήμου Φαιστού.

Ο 36χρονος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά του.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσσαράς σταμάτησαν για έλεγχο το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο αλλοδαπός.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν: 43,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (τύπου «σοκολάτα») και 5 φαρμακευτικά δισκία, για τα οποία δεν κατείχε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, προκειμένου να διευκρινιστεί η προέλευση των ουσιών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

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