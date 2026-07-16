Κρήτη: Πως η "σοκολάτα" και τα λαθραία "έκαψαν" τον 60χρονο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στα χέρια των διωκτικών αρχών έπεσε ένας 60χρονος ημεδαπός - ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής κάνναβης (cannabis shop), στο Ρέθυμνο, μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία.

Η επιχείρηση, που σκοπό είχε την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων ουσιών και του λαθρεμπορίου, αποκάλυψε ότι πίσω από τη βιτρίνα των νόμιμων προϊόντων κρυβόταν μια καλά οργανωμένη παράνομη δραστηριότητα.

Τα ευρήματα

Κατά την εξονυχιστική έρευνα που διενήργησαν οι αστυνομικοί στους χώρους του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 165 πακέτα λαθραία τσιγάρα, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, στερούμενα των νόμιμων κρατικών δασμών και 300 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας», μια ουσία που εμπίπτει ξεκάθαρα στις απαγορευμένες διατάξεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η "βιτρίνα" και η παρανομία

Τα καταστήματα τύπου cannabis shop επιτρέπεται βάσει νόμου να διαθέτουν αποκλειστικά προϊόντα βιομηχανικής κάνναβης (CBD), με τη βασική προϋπόθεση η ψυχοτρόπος ουσία τετραϋδροκανναβινόλη (THC) να βρίσκεται κάτω από το νόμιμο όριο του 0,2%.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο 60χρονος εκμεταλλευόταν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας του καταστήματος ως «προπέτασμα καπνού» για τη διοχέτευση σκληρών ναρκωτικών, όπως η κατεργασμένη κάνναβη, αλλά και προϊόντων λαθρεμπορίου.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος του δικτύου διανομής του 60χρονου και η προέλευση των κατασχεθέντων προϊόντων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα - Τον πρόλαβαν στο παρά ένα