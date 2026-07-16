Ηράκλειο: Πρόστιμο 9.350 ευρώ στον 35χρονο για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι

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Βαριά "καμπάνα" στον 35χρονο που συνελήφθη χθες για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ο άνδρας εργαζόταν ως υπάλληλος εργολάβου, κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια.

Από την Πυροσβεστική του επεβλήθη πρόστιμο 9.350 ευρώ ενώ αναμένεται και η απόφαση του δικαστηρίου, για ενδεχόμενο επιπλέον πρόστιμο.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν ο 35χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες (χρήση τροχού κοπής μετάλλων) σε εξωτερικό χώρο, αψηφώντας τον πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας λόγω των θυελλωδών ανέμων.

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