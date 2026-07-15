ΤΕΤ.15 Ιου 2026 23:28
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε

Λορέντζο
clock 23:00 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, γιου της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, μετά από μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με σοβαρή ασθένεια.

Η οικογένειά του επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του, αποφεύγοντας να δημοσιοποιήσει περαιτέρω στοιχεία γύρω από την κατάσταση της υγείας του.

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA, που προβλήθηκε το 2002.Πριν από την τηλεοπτική του παρουσία είχε εργαστεί ως μοντέλο, ενώ μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού δημιούργησε μαζί με τον συμπαίκτη του Γιώργο Ελευθέρα το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Διαβάστε επίσης 

Ματαράγκας: «Με στενοχώρησαν που έγραψαν ότι πεθαίνω»

Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε στη Βίλμα Τσακίρη μία ημέρα πριν από τον θάνατό της

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

μουσικος Θάνατος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis