Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, γιου της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, μετά από μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με σοβαρή ασθένεια.

Η οικογένειά του επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του, αποφεύγοντας να δημοσιοποιήσει περαιτέρω στοιχεία γύρω από την κατάσταση της υγείας του.

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA, που προβλήθηκε το 2002.Πριν από την τηλεοπτική του παρουσία είχε εργαστεί ως μοντέλο, ενώ μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού δημιούργησε μαζί με τον συμπαίκτη του Γιώργο Ελευθέρα το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

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