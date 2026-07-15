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Κρήτη: Οι ισχυροί άνεμοι ''κρατούν κλειστό'' το φαράγγι της Σαμαριάς

ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ
clock 20:41 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστός και από τις δύο εισόδους του αύριο, Πέμπτη 16 Ιουλίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που προβλέπονται στην περιοχή.

Αναλυτικότερα:

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, προβλέπονται ισχυροί άνεμοι για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έντασης 7 μποφόρ με ριπές έως 9 μποφόρ και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 και από τις δύο εισόδους του.

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