«Μαύρο» εξάμηνο στους δρόμους της Κρήτης - 19 νεκροί σε τροχαία

Η Κρήτη εξακολουθεί να μετρά ανθρώπινες απώλειες στην άσφαλτο, με τα τροχαία δυστυχήματα να αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του νησιού.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής καταδεικνύουν τη δύσκολη εικόνα που επικρατεί στην Κρήτη, όπου η αυξημένη κυκλοφορία, η έντονη τουριστική κίνηση και οι διαχρονικές ελλείψεις στις οδικές υποδομές δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβάλλον.

Σήμερα στους δρόμους του νησιού κυκλοφορούν περίπου 538.000 οχήματα, έναντι 120.000 το 1993, ενώ κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Το αποτέλεσμα είναι η Κρήτη να εξακολουθεί να καταγράφει υψηλό αριθμό σοβαρών τροχαίων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχασαν τη ζωή τους 19 άνθρωποι στην άσφαλτο, έναντι 14 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την οδική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Σκουλάς, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης, παρουσίασε τα δεδομένα που αφορούν το οδικό δίκτυο του νησιού και κατέθεσε προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας στον ΒΟΑΚ, στο επαρχιακό δίκτυο και στις υποδομές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκφράζοντας προβληματισμό για τον τιμωρητικό χαρακτήρα ορισμένων διατάξεων. Στη δευτερολογία του επισήμανε επίσης το νομοθετικό κενό που υπάρχει σχετικά με τη χρήση πλαστικών κολωνακίων και των λεγόμενων «σαμαριών» στους δρόμους, προτείνοντας να ενταχθούν ρητά στις προβλέψεις του ΚΟΚ ως μέσα ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

Η εισήγηση

Ο Ν.Σκουλάς αναφέρθηκε αναλυτικά στην επιβάρυνση που δέχεται η Κρήτη: Το 1993 είχαμε 120.000 οχήματα και σήμερα 538.000, από τα οποία τα 130.000 είναι ενοικιαζόμενα. Η Κρήτη είναι η τρίτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε χρήση δίκυκλων οχημάτων μετά από την Ίμπιζα και την Μαγιόρκα.Ο τουρισμός του Airbnb έχει αυξήσει αλματωδώς τον φόρτο κίνησης. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει στην αρμοδιότητά της 3.929 χλμ. εθνικού και επαρχιακού δικτύου.



Το 2025 ήταν η καλύτερη χρονιά σε επίπεδο τροχαίων από το 1993.Το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουμε αύξηση των τροχαίων σε σχέση με πέρσι. Το 2025 η Ελλάδα έπεσε για πρώτη φορά κάτω από το 60% ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 40%, δηλαδή 40 νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκων. Όλα τα προηγούμενα έτη η χώρα μας βρισκόταν πάνω από το 60% και 70%. Η Κρήτη το 2024 ήταν στο 103%! Το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαμε 14 θανατηφόρα τροχαία ενώ το αντίστοιχο του 2026 έχουμε 19 θανάτους, δηλαδή αναμένουμε πάλι δραματική επαύξηση.



Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το κόστος κάθε θανατηφόρου τροχαίου και σοβαρού τραυματισμού ανέρχεται σε περίπου 300.000€. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται κόστος νοσοκομείων, θεραπειών, εργασίας, θέσεων εργασίας, υλικών κ.α.



Το κόστος των τροχαίων σε όλη την επικράτεια υπερβαίνει τα 3 δις € και στην Κρήτη μόνο υπερβαίνει τα 100.000.000 € ετησίως. Αυτά, συν 65.000.000 €από την τέλη κυκλοφορίας στην Κρήτη μόνο, θα κατασκεύαζαν ένα ΒΟΑΚ σε μια δεκαετία.



Αναφέρθηκε αναλυτικά στον ΚΟΚ, επεσήμανε τις σωστές παρεμβάσεις που έγιναν, αλλά επεσήμανε πως οη τιμωρητική νομοθεσία δημιουργεί παραβάτες οδηγούς



«Σημαντικό πρόβλημα, αποτελεί η εξοικείωση των οδηγών με το πρόστιμο. Το 18% των παραβατών, ύστερα από έλεγχο των αρμόδιων οργάνων, οδηγούν χωρίς δίπλωμα. Το πρόστιμο θα πρέπει να είναι ανάλογο με την παράβαση και τον κίνδυνο που αυτή προκαλεί.Υπάρχουν χώρες που τίθεται το πολιτικό ερώτημα: ίδιο ποσό για όλους ή ίδιο βάρος για όλους; Το ζήτημα της ποινής πρέπει να σχετίζεται με το εισόδημα; Αυτό ισχύει σε Σκανδιναβία, Γερμανία και Πορτογαλία.»



Τέλος, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τον ΚΟΚ, τις παραβάσεις, τα διπλώματα και τους ηλικιωμένους.



Ειδικά για την Κρήτη, ζήτησε:



-Ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης στα τμήματα τροχαίας της Κρήτης. Σήμερα υπηρετούν 160 άτομα και έχουν γερασμένο στόλο περιπολικών με 350.000 χιλιόμετρα στα κοντέρ.



-Βελτίωση υποδομών. Στα 2.880 χλμ. αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας, δυστυχώς δεν χώρεσαν 313χλμ αυτοκινητοδρόμου στην Κρήτη από Κίσσαμο έως Σητεία.



-Επιστάμενη παρακολούθηση στην εκτέλεση των έργων ΒΟΑΚ. Τα «κολονάκια» στον ΒΟΑΚ καθυστερούν τη μεταφορά των οδηγών αλλά έχουν αποτέλεσμα. Λόγω της έλλειψης διαχωρισμού είχαμε πολλές πλαγιομετωπικές συγκρούσεις συχνά θανατηφόρες.



Ο Ν.Σκουλάς κατέθεσε στη συνέχεια αναλυτικές προτάσεις για τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που χρειάζεται η Κρήτη. Έκανε ειδικές επισημάνσεις παρέμβασης σε επικίνδυνα σημείαστον ΒΟΑΚ, στο επαρχιακό δίκτυο, στην παλαιά εθνική οδό, στο Νότιο Οδικό Άξονα καθώς και στους κάθετους άξονες στην ενδοχώρα του νησιού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: