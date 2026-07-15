Δομή στους Αθανάτους: Νέο «όχι» των κατοίκων στη δομή μεταναστών – «Δεν υποχωρούμε»

Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων επέστρεψαν οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γειτονικών οικισμών στο Ηράκλειο, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Οι νέες κινητοποιήσειςπραγματοποιήθηκαν με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών. Αφορμή αποτέλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τη λειτουργία της δομής θα προχωρήσει κανονικά.

Η τοπική κοινωνία απέστειλε νέα επιστολή προς το Υπουργείο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει με την Επιτροπή Αγώνα να έχει ήδη έτοιμη δικαστική προσφυγή προκειμένου να μπλοκάρει οποιαδήποτε διοικητική πράξη μόλις πέσουν οι τελικές υπογραφές. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι η απόφαση του Υπουργείου λαμβάνεται ερημήν τους, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Με το σύνθημα «Δεν σιωπούμε. Δεν υποχωρούμε», οι κάτοικοι καλούν σε ανοιχτό κάλεσμα για λαϊκή συνέλευση στην πλατεία Ελευθερίας. Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 19:00. Οι διοργανωτές ζητούν τη μαζική συμμετοχή των πολιτών, ώστε να εκφραστεί η κοινή αντίθεση στη δημιουργία της νέας δομής στην περιοχή.

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