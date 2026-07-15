Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αληθινή – Στο «κόκκινο» η Κρήτη για φωτιές

Υπό έλεγχο τέθηκε μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αληθινή του Δήμου Φαιστού, προκαλώντας ζημιές σε χαμηλή βλάστηση και αγροτικές εκτάσεις με ελαιόδεντρα.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15:00, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 14 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, πέντε πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνέβαλαν επίσης υδροφόρες του Δήμου Φαιστού.

Παρά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τον κίνδυνο τυχόν αναζωπυρώσεων. Υπενθυμίζεται ότι η Κρήτη βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία 4), με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή.

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