Σαμπάνης: "Η Ιωάννα Σαρρή με κάνει συνέχεια να γελάω"

Ο Γιώργος Σαμπάνης σε συνέντευξη που έδωσε στο vidcast «Mary Me» και αναφέρθηκε στη σχέση του με την Ιωάννα Σαρρή και αποκάλυψε πως το χιούμορ είναι το πιο σέξι πράγμα που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι.

«Το σημαντικότερο για εμένα είναι ότι η Ιωάννα διάλεξε εμένα για εμένα. Όλα ξεκινούν από αυτό», είπε αρχικά ο Γιώργος Σαμπάνης.







Έπειτα πρόσθεσε: «Το πιο σημαντικό πράγμα στη σχέση μας είναι το γέλιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν με ρωτήσεις ποιό είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορώ να σου πω για την Ιωάννα, είναι το ότι με κάνει συνέχεια να γελάω και νομίζω το κάνω κι εγώ. Όλη την ώρα κάνουμε πλάκες, δεν κάνουμε κάτι άλλο».

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