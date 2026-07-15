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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Νέο πύρινο μέτωπο στη Μεσαρά - Σηκώθηκε ελικόπτερο

πυροσβεστικό
clock 16:56 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε νέα επιχείρηση κατάσβεσης κλήθηκε η Πυροσβεστική στη Μεσαρά, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή της Αληθινής, στον Δήμο Φαιστού.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, που επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί επτά πυροσβεστικά οχήματα με το αντίστοιχο προσωπικό, ενώ στις προσπάθειες συμμετέχει και ομάδα της ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, από αέρος επιχειρεί πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη ώστε να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή προς κατοικημένες περιοχές ή για το μέγεθος της καμένης έκτασης.

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