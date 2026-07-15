ΣΥΡΙΖΑ: Στήνονται κάλπες το Σάββατο για την εκλογή νέου προέδρου

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Το πρωί του Σαββάτου και συγκεκριμένα στις 9:00 αναμένεται να στηθούν κάλπες στη Βουλή για την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της ΚΟ, στην οποία συμμετείχαν μόλις επτά βουλευτές.

Η συνεδρίαση, η οποία εξέλεξε νέο γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον Γιάννη Αμανατίδη, πραγματοποιήθηκε εν μέσω πρωτοφανούς κύματος αποχωρήσεων και ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την ανάδειξη νέου προέδρου.

Εξάλλου ο κ. Αμανατίδης στην πρώτη του δήλωσή μετά εκλογή του έκανε γνωστό ότι θα στείλει άμεσα επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ. Ο κ. Πολάκης και η Ρένα Δούρου θα είναι υποψήφιοι για την προεδρία.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρών και θα παραμείνει παρών με ευθύνη απέναντι στην ιστορία μας προχωράμε μπροστά» δήλωσε ο κ. Αμανατίδης.

Στο μεταξύ, το «μαρτύριο της σταγόνας» συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς η εσωκομματική αντιπαράθεση έχει μετατραπεί σε μια de facto διάσπαση.

Η ανεξαρτητοποίηση των τριών βουλευτών Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Χάρη Μαμουλάκη και η Μαρίνα Κοντοτόλη και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος με μόλις επτά βουλευτές εντείνει την εικόνα διάλυσης.

Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές και η Κοινοβουλευτική του Ομάδα είναι στην 4η θέση, κάτω από αυτή του ΚΚΕ, το οποίο διαθέτει 21 βουλευτές. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι πλέον 47.

Οι «7» της συνεδρίασης για εκλογή Γραμματέα ΚΟ

Την ώρα, που όλο και περισσότεροι περνούν την πόρτα εξόδου από το κόμμα, η διαδικασία για την εκλογή νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει ουσιαστικά σήμερα Τετάρτη (15/7) με την ανάδειξη του Γιάννη Αμανατίδη ως Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Στη συνεδρίαση για την εκλογή νέου γραμματέα της ΚΟ συμμετέχουν:

Γιάννης Αμανατίδης

Ρένα Δούρου

Έλενά Άκριτα

Γιώργος Παπαηλιού

Χρήστος Γιαννούλης (μέσω zoom)

Θεόφιλος Ξανθόπουλος

Νίκος Παππάς

Ο κ. Αμανατίδης αναμένεται να ανακοινώσει με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ. Οι 7 βουλευτές θεωρείται δεδομένο ότι θα παραμείνουν στο κόμμα.

Η εκλογή του νέου προέδρου της ΚΟ, ο οποίος θα είναι στην πράξη και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αποκλείεται, πάντως, να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο να ξεκαθαρίσει πρώτα το τοπίο σχετικά με τις ανεξαρτητοποιήσεις και παραιτήσεις βουλευτών.

Ανεξαρτητοποιήσεις Μεϊκόπουλου, Μαμουλάκη, Δούρου

Νωρίτερα, τις ανεξαρτητοποιήσεις τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους στον Πρόεδρο της Βουλής ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη.

Ο κ. Μεϊκόπουλος, που έγινε για πρώτη φορά βουλευτής στην ηλικία των 28 ετών το 2012 με τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ, γράφει στην επιστολή του πως «εφεξής θα ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής Μαγνησίας».

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«Κάθε αλλαγή, φέρνει δύναμη ελπίδας»

Από την πλευρά του, ο κ. Μαμουλάκης δήλωσε πως «οι ευρύτερες μεταβολές που συντελούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς και οι εξελίξεις στο (ως χθες) κόμμα μου, τον ΣΥΡΙΖΑ, με οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσω στην ανεξαρτητοποίησή μου».

«Κάθε τι που φέρνει μια αλλαγή, φέρνει μαζί μέσα του τη δύναμη της ελπίδας» ανέφερε στη δήλωσή του.

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Υπενθυμίζεται ότι, την Τρίτη (14/7) ανεξαρτητοποιήθηκαν τρεις βουλευτές (Παναγιωτόπουλος, Γαβρήλος και Ψυχογιός) ενώ τις προηγούμενες μέρες είχαν αποχωρήσει οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος.

Επίσης την παραίτησή του και από την βουλευτική έδρα έχει προαναγγείλει ο Συμεών Κεδίκογλου.

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Οι δύο «μονομάχοι» για την προεδρία

Τη «μάχη» για την προεδρία αναμένεται να δώσουν ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δούρου. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παύλος Πολάκης έκανε γνωστή την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επανένταξής του.

Την πρόθεσή της να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (14/7) η Ρένα Δούρου, αφήνοντας αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος τα τελευταία χρόνια, λέγοντας ότι «τρία χρόνια τώρα έχουμε ταλαιπωρηθεί με τις διαθέσεις κάποιων».

«Δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από βουλευτές για να βρεθώ ως υποψήφια για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων» είπε η Ρένα Δούρου, μιλώντας στο Action 24.

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