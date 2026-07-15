Μπάσκετ: Πήρε Κογιώνη η Αναγέννηση

Η Αναγέννηση ενισχύει τη γραμμή των ψηλών της με την απόκτηση του Γιώργου Κογιώνη.

Στα 24 του χρόνια έχει ήδη αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, καταγράφοντας συμμετοχές στη Basket League με τον Απόλλωνα Πάτρας, ενώ την περσινή σεζόν αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές της πορείας του Έσπερου Γλαύκου προς την άνοδο στην Elite League.

Με 12,5 πόντους, 9,2 ριμπάουντ και 16,1 PIR κατά μέσο όρο, έρχεται στο Αρκαλοχώρι για να προσθέσει δύναμη, ενέργεια και συνέπεια στη ρακέτα της ομάδας μας.

Καλωσήρθες στην οικογένεια της Αναγέννησης Ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα πράσινα.

Στο δυναμικό του Εργοτέλη για 3η συνεχόμενη χρονιά θα βρίσκεται ο Επίμαχος Πάσχος, με την κιτρινόμαυρη ομάδα να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας.



«Κιτρινόμαυρος για 3η σερί χρονιά ο «Θεσσαλός ραψωδός» Επίμαχος Πάσχος.Ο νεαρός guard θα συνεχίσει να έχει την μπαγκέτα στην οργάνωση του παιχνιδιού της ομάδας και τη νέα αγωνιστική χρονιά», τονίζουν στον Εργοτέλη.



Ικανοποιημένος από την εξέλιξη εμφανίστηκε ο Επίμαχος Πάσχος : « Θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοίκηση και το προπονητικό team για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν! Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, υγεία και δουλειά για την υλοποίηση των στόχων μας, συνεχίζουμε…»