Super League: Συμφωνία για τον πρόεδρο, ο Αλαφούζος τη φετινή σεζόν, ο Μαρινάκης την επόμενη

Λευκός καπνός βγήκε για την προεδρία της Super League! Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο πρόεδρος της Λίγκας για τη σεζόν 2026/27 και θα τον διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τη σεζόν 2027/28.

Οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ΠΑΕ Ολυμπιακός είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι με 7 ψήφους έκαστος σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, πριν τελικά βρεθεί η λύση μέσα από την πρόταση της ΕΠΟ για εναλλάξ προεδρία ενός έτους.

Θυμίζουμε πως ο πρόεδρος των ερυθρόλευκων, Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε αποστείλει επιστολή την Τετάρτη (14/07) προτείνοντας τρία πρόσωπα κοινής αποδοχής για την προεδρία του συνεταιρισμού, κάτι που δεν προχώρησε.

“Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας του. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη και για τον Συνεταιρισμό”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης της πειραϊκής ΠΑΕ στην επιστολή του.

Έτσι μπροστά στο αδιέξοδο, ο κ. Μαρινάκης συμφώνησε με την πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση και της ΕΠΟ για προεδρία ενός έτους ο κάθε υποψήφιος. “Ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας. Εγώ δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα δεχτώ μόνο για αυτό το λόγο”, ήταν τα λόγια του Βαγγέλη Μαρινάκη την Πέμπτη (15/07).

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης είχε κάνει την εξής τοποθέτηση παρουσιάζοντας την πρότασή του: “Ως ΕΠΟ έχουμε μία πρόταση: όπως έγινε και το 2006, έτσι και το 2026 να μοιραστεί η θητεία, τα δύο έτη, ανάμεσα στον κ. Αλαφούζο και στον κ. Μαρινάκη.

Οπότε, η πρόταση μου αυτή τη στιγμή είναι τον πρώτο χρόνο να αναλάβει τη θητεία ο κ. Αλαφούζος. Από το 2026 και να υπάρχει δέσμευση στα πρακτικά και ενώπιον όλων ότι θα έχει αποχωρήσει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2027. Και τον δεύτερο χρόνο ο κ. Μαρινάκης, δηλαδή από το 2027 έως την 30ή Ιουνίου του 2028 – συμπίπτει και με τις εκλογές της ΕΠΟ η λήξη της θητείας.

Αυτό σημαίνει ότι η ΕΠΟ είναι εγγυήτρια της συμφωνίας πέραν των όσων θα γραφτούν”.