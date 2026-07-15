Ηράκλειο: Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους στο Μελιδοχώρι - Προληπτικές εκκενώσεις χωριών

Ενισχύθηκαν σημαντικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, καθώς η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 85 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, 19 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα. Παράλληλα, οι εναέριες δυνάμεις ενισχύονται με ακόμη τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών-Αστερουσίων, Γόρτυνας και Ηρακλείου.

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Μέχρι στιγμής έχουν σταλεί δύο μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο είχε ενημερωτικό χαρακτήρα για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ενώ το δεύτερο καλούσε προληπτικά όσους βρίσκονται στο Μελιδοχώρι και τον Βοριά να απομακρυνθούν προς Χαράκι και Δαμάνια.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Συντονιστικού Κέντρου, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες, κτίρια ή αγροτικές περιουσίες.

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