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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λέσβος: Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο - Στο ίδιο σημείο σκοτώθηκαν πριν ένα μήνα δύο νεαροί

ασθενοφορο
clock 18:55 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια νέα τραγωδία σημειώθηκε στη Λέσβο και συγκεκριμένα στον δρόμο Παναγιούδας – Μόριας, σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου στα τέλη Μαΐου είχε καταγραφεί το θανατηφόρο τροχαίο με θύματα δύο νεαρά αγόρια, προκαλώντας και πάλι βαθιά θλίψη στο νησί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το stonisi.gr, ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο γυναίκες που επέβαιναν στο όχημα.

Ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος 

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, για τις δύο γυναίκες ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους επί τόπου.

τροχαια λεσβος

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου πριν από λίγες εβδομάδες είχαν χαθεί δύο ακόμα ανθρώπινες ζωές. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα θύματα.

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Λέσβος Τροχαίο Δυστυχημα
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