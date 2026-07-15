Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα – Σε σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 15 Ιουλίου, σε διαμέρισμα επί της οδού Σκιάθου, στα Πατήσια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες νεκρή είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ ο άνδρας μεταφέρεται στο νοσοκομείο, με έντονα αναπνευστικά προβλήματα

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Η ηλικιωμένη γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο διαμέρισμα και ανασύρθηκε νεκρή, φέροντας εγκαύματα. Ο σύζυγός της, περίπου 80 ετών, απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, καθώς αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Στην περιοχή βρίσκονται επίσης αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει το σημείο προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών και να ξεκινήσει η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Οι αρχές επισημαίνουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Μετά την πλήρη κατάσβεσή της θα ακολουθήσει έρευνα στο εσωτερικό του διαμερίσματος από τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια της Πυροσβεστικής. Για λόγους ασφαλείας, το κτίριο εκκενώθηκε, ενώ η αστυνομία προχώρησε και στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Σκιάθου, έως ότου ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις και οι έρευνες.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2026

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