Ιαπωνία: 10 εκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ στην υπηρεσία της οικονομίας

Η Ιαπωνία προχωρά σε ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα στον τομέα της ρομποτικής, σχεδιάζοντας την ανάπτυξη περίπου 10 εκατομμυρίων ανθρωποειδών ρομπότ έως το 2040. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων εργατικού δυναμικού, αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε έναν τομέα όπου ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται διαρκώς.

Ρομπότ για την καθημερινή οικονομία, όχι για στρατιωτική χρήση



Παρά τις εντυπωσιακές διαστάσεις του σχεδίου, η πρωτοβουλία δεν αφορά τη δημιουργία στρατιωτικών εφαρμογών. Αντίθετα, τα ανθρωποειδή ρομπότ προορίζονται να αναλάβουν καθήκοντα σε τομείς όπως η βιομηχανία, η γεωργία, η υγειονομική περίθαλψη, οι υπηρεσίες και άλλες δραστηριότητες όπου καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

Η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και χρόνια με τη γήρανση του πληθυσμού και τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων, εξελίξεις που ασκούν έντονες πιέσεις στην οικονομία και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Αντί να στηριχθεί αποκλειστικά στην προσέλκυση ξένου εργατικού δυναμικού, η ιαπωνική κυβέρνηση επιλέγει να επενδύσει ακόμη περισσότερο στις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα στη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη.

Το πρόγραμμα «Noetra» και οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων



Κεντρικό ρόλο στη νέα στρατηγική έχει το πρόγραμμα Noetra, το οποίο προβλέπει την αξιοποίηση προηγμένων ανθρωποειδών ρομπότ και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε 18 διαφορετικούς τομείς της οικονομίας.

Για την υλοποίηση του σχεδίου, η κυβέρνηση έχει δεσμεύσει περίπου 1 τρισ. γεν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 5,4 δισ. ευρώ, για την επόμενη πενταετία.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ίδρυση εθνικού κέντρου έρευνας για τη λεγόμενη Physical AI (Φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη), μια τεχνολογία που επιτρέπει στα ρομπότ να λειτουργούν αυτόνομα και να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με το πραγματικό περιβάλλον.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν ήδη ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ιαπωνίας, μεταξύ των οποίων οι Honda, Sony, SoftBank και NEC, ενώ αναμένεται να ενταχθούν και άλλοι μεγάλοι όμιλοι, όπως οι Fujitsu και Rakuten.

Συνολικά, περίπου 40 επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του προγράμματος, αξιοποιώντας την εμπειρία τους στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Στόχος η διεθνής πρωτιά στη ρομποτική



Ο υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας, Ριοσέι Ακαζάουα, τόνισε ότι η χώρα σκοπεύει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει σε κρίσιμους τομείς, όπως η φροντίδα ηλικιωμένων, η διαχείριση φυσικών καταστροφών, η βιομηχανική παραγωγή και οι εργασίες στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.

Η ανακοίνωση του σχεδίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα θεωρείται πρωτοπόρος στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ. Μέσα από τη νέα αυτή στρατηγική, η Ιαπωνία φιλοδοξεί όχι μόνο να αντιμετωπίσει τις εσωτερικές προκλήσεις της αγοράς εργασίας, αλλά και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή βιομηχανία της ρομποτικής τα επόμενα χρόνια.

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