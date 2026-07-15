Βίντεο τρόμου από τρένο με επιβάτες περικυκλωμένο από φλόγες -«Βιαστείτε, μπορεί να μας καταπιεί η φωτιά»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στιγμές αγωνίας έζησε το πλήρωμα εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στον Καναδά, όταν το τρένο περικυκλώθηκε από τις φλόγες μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Οντάριο.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τις φλόγες να έχουν κυκλώσει την αμαξοστοιχία, ενώ οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο εσωτερικό της ζητούσαν από τους αρμόδιους να επισπεύσουν την επιχείρηση απομάκρυνσής τους.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τρεις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες που μετέφεραν εύφλεκτα υλικά αναγκάστηκαν να σταματήσουν εξαιτίας της έντονης δραστηριότητας των πυρκαγιών στην περιοχή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν και ακινητοποιήθηκαν στη σιδηροδρομική υποδιαίρεση Allanwater, κοντά στο Κόλινς.

Η αστυνομία της επαρχίας του Οντάριο ανακοίνωσε ότι, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη φύση του φορτίου των τρένων, δεν υπήρχε άμεση απειλή για τους κατοίκους.

«Παρότι δεν υπάρχει άμεση απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι αρμόδιοι φορείς διαχείρισης κρίσεων, οι εκπρόσωποι των σιδηροδρόμων και οι υπόλοιπες υπηρεσίες συνεργάζονται για να αξιολογήσουν τις συνθήκες και να υποστηρίξουν τα μέτρα προστασίας του κοινού», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της την Τρίτη.

Οπισθοχώρησαν για περισσότερα από 240 χιλιόμετρα

Εξαιτίας της εξάπλωσης των πυρκαγιών, δόθηκε εντολή στις αμαξοστοιχίες να κινηθούν προς τα πίσω για περισσότερα από 150 μίλια, δηλαδή περίπου 240 χιλιόμετρα, από την περιοχή Κάνιον του Οντάριο προς το Γουίνιπεγκ.

Τα τρένα κινούνταν με ταχύτητα περίπου 25 μιλίων την ώρα, σχεδόν 40 χιλιομέτρων, πραγματοποιώντας στάσεις κατά μήκος της διαδρομής.

Το βίντεο από το εσωτερικό μιας αμαξοστοιχίας αποτυπώνει τον τρόμο του πληρώματος, καθώς έντονες πορτοκαλί φλόγες φαίνονται έξω από τα παράθυρα του τρένου, μέσα στη δασική έκταση.

Ένας άνδρας ακούγεται να επικοινωνεί με χειριστή και να εκλιπαρεί να επισπευσθεί η επιχείρηση διάσωσης. Κάποια στιγμή, ένα άλλο τρένο περνά δίπλα τους, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι σταματά.

«Η φωτιά μπορεί να μας προλάβει εδώ. Η κατάσταση έχει αρχίσει να γίνεται λίγο τρομακτική», ακούγεται να λέει ο άνδρας που καταγράφει το βίντεο.

Λίγο αργότερα, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν ακόμη περισσότερο, προσθέτει: «Πρέπει να βιαστείτε, πραγματικά. Είμαστε περικυκλωμένοι από τις φλόγες».

Ο χειριστής με τον οποίο συνομιλούσε επιβεβαίωσε ότι εξακολουθούσε να ακούει το πλήρωμα, παρά τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Περισσότερες από 3.000 πυρκαγιές στο δυτικό Οντάριο

Το συγκλονιστικό περιστατικό καταγράφηκε την ώρα που περισσότερες από 3.000 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει το φετινό καλοκαίρι στο δυτικό Οντάριο.

Οι φωτιές έχουν κάψει περίπου 4,5 εκατομμύρια στρέμματα γης, προκαλώντας τεράστια νέφη καπνού.

Παρότι οι φετινές πυρκαγιές δεν αναμένεται να είναι τόσο έντονες όσο εκείνες του 2023, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ο καπνός θα συνεχίσει να κινείται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεγάλες μάζες καπνού έχουν ήδη αρχίσει να περνούν τα σύνορα του Καναδά με τις ΗΠΑ, επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα σε περιοχές των Μεσοδυτικών και των βορειοανατολικών πολιτειών.

Πυκνότερος καπνός προβλέπεται να φτάσει τις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσινγκτον και σε άλλες μεγάλες πόλεις των ανατολικών ΗΠΑ.

Επιβαρυμένη ποιότητα αέρα έχει ήδη αρχίσει να καταγράφεται και σε τμήματα των δυτικών πολιτειών, των Μεγάλων Πεδιάδων και των Μεσοδυτικών Πολιτειών.

Ωστόσο, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του καπνού παρέμενε μέχρι στιγμής σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, δεν είχε ακόμη προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει εκδώσει σειρά προειδοποιήσεων προς τους πολίτες για τους πιθανούς κινδύνους από τη μεταφορά του καπνού.

Στη Νέα Υόρκη, η τοπική υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι συγκεντρώσεις καπνού κοντά στην επιφάνεια του εδάφους ενδέχεται να αυξηθούν μέσα στην εβδομάδα.

«Μυρίσατε καπνό σήμερα το πρωί; Προέρχεται από ένα κύμα δασικών πυρκαγιών στο Οντάριο. Παρότι δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα σήμερα, ο καπνός στην επιφάνεια μπορεί να αυξηθεί από την Τετάρτη έως την Πέμπτη, περιορίζοντας ενδεχομένως την ορατότητα και επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα. Ενδέχεται επίσης να περιοριστούν οι υψηλές θερμοκρασίες», ανέφερε η υπηρεσία της Νέας Υόρκης σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πέθανε η Μάρω Κοντού, σε ηλικία 92 ετών

Καύσιμα: Νέες αυξήσεις έως το Σάββατο παρά τη συμφωνία για μειώσεις

Κι όμως αυτή η... ζούγκλα, είναι δρόμος στο Ηράκλειο! (εικόνες)