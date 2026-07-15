Super League 2: Χωρίς playoffs και playouts η σεζόν 2026/2027

Σημαντικές αποφάσεις για τη μορφή του νέου πρωταθλήματος έλαβε η League 2 κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (15/7).

Επιβεβαιώθηκε ότι το πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2026/2027 θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο, όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, ενώ παράλληλα, καταργούνται τα playoffs και τα playouts, με την τελική κατάταξη της κανονικής διάρκειας να καθορίζει τόσο την άνοδο όσο και τον υποβιβασμό.

Στη Super League θα εξασφαλίζουν την άνοδο οι δύο ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις, ενώ τέσσερις σύλλογοι θα αποχαιρετούν την κατηγορία.

Συνολικά, στο νέο πρωτάθλημα θα συμμετάσχουν 16 ομάδες, με την κλήρωση της νέας περιόδου να έχει προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου.