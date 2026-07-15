Ηράκλειο: Πολλαπλά μέτωπα και ισχυροί άνεμοι δοκιμάζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο Μελιδοχώρι

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Μάχη για να περιοριστεί το μεγάλο πύρινο μέτωπο στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων δίνουν οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις την ώρα που το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί και διαρκώς μεταβαλλόμενοι άνεμοι, καθώς και τα πολλά ενεργά μέτωπα που δημιουργούνται.

Μέχρι στιγμής οι φλόγες καίνε κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις, ενώ Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος Αρχανών - Αστερουσίων συνδράμουν με προσωπικό, υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Το βασικό μέτωπο της πυρκαγιάς κινείται μεταξύ Λαρανίου και Βοριά, με τις αρχές να εκφράζουν ανησυχία για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και για πιθανές απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

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Η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώνεται για τα εναέρια μέσα μόλις νυχτώσει, ενώ οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος θα επιχειρούν στο σημείο όλο το βράδυ έως ότου θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά, με τη συμμετοχή 85 πυροσβεστών, πέντε ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, 19 πυροσβεστικών οχημάτων και εθελοντών. Από αέρος επιχειρούν ήδη τρία ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση εντάσσονται ακόμη τέσσερα ελικόπτερα και τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Παράλληλα, συνδράμουν δυνάμεις από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με στόχο τον περιορισμό της μεγάλης πυρκαγιάς.

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Για λόγους πρόληψης ενεργοποιήθηκε το 112, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από το Μελιδοχώρι και τον Βοριά. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η εκκένωση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, ενώ αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας συνέδραμαν στην επιχείρηση.

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