CrediaBank: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα – Υπερκάλυψη σε 20 λεπτά





Η εξαιρετικά επιτυχημένη ολοκλήρωση του placement της CrediaBank επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές ανάπτυξής της. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η μετοχή να γίνει ακόμη πιο ελκυστική και προσβάσιμη όχι μόνο για τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές αλλά και για το ευρύτερο retail επενδυτικό κοινό.



Αρχικά, ο συνδυασμός της ζήτησης από ξένους θεσμικούς μακροπροθέσμους επενδυτές και του γεγονότος ότι τιμή της μετοχής παρέμεινε σε υψηλότερα επίπεδα από την τιμή της ΑΜΚ, οδήγησαν την UBS και την Morgan Stanley στο να παραιτηθούν από το δικαίωμά τους να επικαλεστούν την έναντί τους υποχρέωση της Thrivest περί μη μεταβίβασης μετοχών (lock-up).



Η βολιδοσκόπηση της αγοράς (wall-crossing) αποκάλυψε ζήτηση που υπερέβαινε κατά πολύ το μέγεθος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων από βασικούς (anchor) επενδυτές υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip).



Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την ανακοίνωση της συναλλαγής και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού, γεγονός που επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από €250 εκατ. σε €300 εκατ.



Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι περίπου το 70% της κατανομής κατευθύνθηκε σε κορυφαίους διεθνείς μακροπρόθεσμους επενδυτές, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό προφίλ και την αναγνωρισιμότητα της CrediaBank στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, η είσοδος της BlackRock, του μεγαλύτερου asset manager παγκοσμίως, ως πέμπτου μεγαλύτερου μετόχου της τράπεζας, αποτελεί μια ιδιαίτερα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της.



Η συναλλαγή δεν ενισχύει μόνο τη διεθνή επενδυτική βάση της τράπεζας, αλλά δημιουργεί και σημαντικά οφέλη για όλους τους μετόχους. Η ελεύθερη διασπορά (free float) αυξάνεται από περίπου 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που βελτιώνει τη στάθμιση της CrediaBank στους διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες και αυξάνει τις πιθανότητες νέων εισροών κεφαλαίων από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια (index passive funds).



Η μεγαλύτερη διασπορά καθιστά τη μετοχή πιο ελκυστική για μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητα και την εμπορευσιμότητά της. Αυτό μεταφράζεται σε μια αγορά με περισσότερους συμμετέχοντες, μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών και μικρότερη ευαισθησία της μετοχής σε μεμονωμένες αγορές ή πωλήσεις, εξέλιξη που λειτουργεί προς όφελος τόσο των θεσμικών όσο και των ιδιωτών επενδυτών.



Σημαντικό μήνυμα σταθερότητας εκπέμπει και η στάση των βασικών μετόχων. Η Thrivest παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της CrediaBank με ποσοστό 24%, επαναβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της μέσω υποχρέωσης μη πώλησης μετοχών (lock-up) για διάστημα 90 ημερών. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της συναλλαγής απομακρύνει την αβεβαιότητα που υπήρχε στην αγορά σχετικά με πιθανές μελλοντικές πωλήσεις μετοχών (overhang). Επιπλέον, οι βασικοί επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Απριλίου εξακολουθούν να διατηρούν τις συμμετοχές τους, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στην αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας.



Η CrediaBank συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 35% σε ετήσια βάση, ενώ έχει ήδη θέσει ως στόχο τη διανομή μερίσματος από το 2027. Τα επικείμενα αποτελέσματα εξαμήνου αναμένεται να αναδείξουν περαιτέρω την πορεία ανάπτυξης της τράπεζας, σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή διαπραγματεύεται σε ιδιαίτερα ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης.