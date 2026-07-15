Στον «πάτο» η ποιότητα ζωής στην Αθήνα: Τα ενοίκια στα ύψη, οι μισθοί δεν ακολουθούν

Η εκρηκτική αύξηση του κόστους στέγασης συνεχίζει να επιβαρύνει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της Αθήνας, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση «Mapping the World's Prices 2026» της Deutsche Bank. Η ελληνική πρωτεύουσα κατατάσσεται τελευταία ανάμεσα στις 50 οικονομικά ισχυρότερες πόλεις του κόσμου, με βασικό «αγκάθι» τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των πολιτών της.

Παρότι οι μισθοί αυξήθηκαν σημαντικά την τελευταία δεκαετία, η άνοδος αυτή δεν κατάφερε να αντισταθμίσει την αλματώδη αύξηση του κόστους διαβίωσης. Ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός διαμορφώνεται πλέον στα 1.321 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 61,3% σε σύγκριση με το 2016. Ωστόσο, η παράλληλη εκτίναξη των ενοικίων έχει περιορίσει αισθητά το πραγματικό όφελος για τα νοικοκυριά.

Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι ο σημαντικότερος δείκτης ποιότητας ζωής είναι το εισόδημα που απομένει μετά την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών. Στην περίπτωση της Αθήνας, το ενοίκιο ενός διαμερίσματος τριών υπνοδωματίων στο κέντρο της πόλης έχει αυξηθεί κατά 144% μέσα σε δέκα χρόνια και ανέρχεται πλέον στα 1.330 δολάρια τον μήνα. Έτσι, ένα ζευγάρι εργαζομένων που ενοικιάζει το συγκεκριμένο ακίνητο διαθέτει μετά την πληρωμή του ενοικίου 1.312 δολάρια, ποσό που είναι μόλις κατά 20% υψηλότερο από εκείνο του 2016.

Αντίστοιχα εντυπωσιακή είναι και η πορεία των τιμών αγοράς κατοικιών, καθώς η αξία ανά τετραγωνικό μέτρο στο κέντρο της Αθήνας έχει αυξηθεί κατά 150% μέσα στην τελευταία δεκαετία και φτάνει πλέον τα 4.016 δολάρια.

Η σύγκριση με τη Νέα Υόρκη αποτυπώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια την εικόνα. Οι καθαρές αποδοχές των εργαζομένων στην Αθήνα αντιστοιχούν μόλις στο 24% εκείνων της αμερικανικής μητρόπολης, ενώ οι τιμές των αγαθών έχουν φτάσει στο 62,4% των αντίστοιχων αμερικανικών επιπέδων. Στον δείκτη αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα κατατάσσεται ως η 24η ακριβότερη χώρα διεθνώς σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αβάσταχτο κόστος ζωής στην Αθήνα

Η ακρίβεια αποτυπώνεται και στις καθημερινές δαπάνες. Η βενζίνη κοστίζει κατά 209% περισσότερο σε σχέση με τη Νέα Υόρκη, κατατάσσοντας την Αθήνα στην ένατη ακριβότερη πόλη του κόσμου ως προς το συγκεκριμένο προϊόν.

Υψηλές παραμένουν και οι τιμές στην ένδυση, με ένα τζιν Levi's 501 να κοστίζει το 138% της αντίστοιχης τιμής στις ΗΠΑ. Αντίστοιχα, το κόστος ενός γεύματος σε κατάστημα γρήγορου φαγητού φτάνει το 85% της τιμής της Νέας Υόρκης, τα αναψυκτικά το 76%, ο καπουτσίνο το 70% και η εγχώρια μπύρα το 64%.

Στα προϊόντα των σούπερ μάρκετ καταγράφεται αύξηση 20,5% σε σύγκριση με πριν από δέκα χρόνια, παρότι οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2012. Σήμερα αντιστοιχούν περίπου στο 55% των τιμών που ισχύουν στη Νέα Υόρκη.

Το μοναδικό πεδίο όπου η Αθήνα εμφανίζει σαφές πλεονέκτημα είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς η μηνιαία κάρτα μετακινήσεων κοστίζει μόλις το 22% της αντίστοιχης αμερικανικής. Αντίθετα, οι αξιολογήσεις για την ασφάλεια και το σύστημα υγείας παραμένουν χαμηλές, το κυκλοφοριακό χαρακτηρίζεται μέτριο, ενώ ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η πόλη όσον αφορά τις κλιματικές συνθήκες.

Σε διεθνές επίπεδο, το Λουξεμβούργο, η Κοπεγχάγη και το Άμστερνταμ βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης για την ποιότητα ζωής, ενώ ακολουθούν το Μόναχο, η Βιέννη και η Φρανκφούρτη.

Παράλληλα, η Ζυρίχη και η Γενεύη εξακολουθούν να θεωρούνται οι ακριβότερες πόλεις παγκοσμίως, ενώ το Τελ Αβίβ παρουσιάζει έντονη αύξηση στις τιμές βασικών αγαθών. Στον αντίποδα, το Τόκιο ξεχωρίζει ως μία από τις πιο οικονομικές επιλογές μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών, με το κόστος εστίασης να διαμορφώνεται περίπου στο ένα τρίτο εκείνου της Νέας Υόρκης.

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