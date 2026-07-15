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Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ορκωμοσία Νέων Μελών Δ.Ε.Π. στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

Ορκωμοσία Νέων Μελών Δ.Ε.Π. στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
clock 20:11 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την Τετάρτη  15 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη, η ορκωμοσία των ακόλουθων νέων μελών Δ.Ε.Π.:

•    Η κ. Σοφία Λαΐου του Νικολάου, σε μόνιμη, οργανική και προκηρυχθείσα θέση Δ.Ε.Π. Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών και στο γνωστικό αντικείμενο «Οθωμανική Ιστορία».

•    Ο κ. Ιωάννης Ιερωνυμάκης του Εμμανουήλ, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής, στον Τομέα Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας και στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαίδευση / κατάρτιση εκπαιδευτικών σε άτυπες (informal) και μη τυπικές (non formal) δομές / μορφές εκπαίδευσης».

•    Η κ. Αθηνά Αραμπατζή του Παναγιώτη, σε κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και στο γνωστικό αντικείμενο «Αστική Κοινωνιολογία, Κοινωνικές Ανισότητες και Αποκλεισμοί».

•    Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ του Ιωάννη, σε μόνιμη, κενή, οργανική και προκηρυχθείσα θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, και στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική».

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά τα νέα και εξελιχθέντα μέλη Δ.Ε.Π. και τους εύχεται καλή επιτυχία στο έργο τους.

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