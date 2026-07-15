Λίβανος-Ισραήλ: Ολοκληρώθηκαν στη Ρώμη οι συνομιλίες για πιλοτικές ζώνες

Λίβανος και Ισραήλ ολοκλήρωσαν στη Ρώμη έναν νέο γύρο συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, με Αμερικανό αξιωματούχο να αναφέρει ότι σημειώθηκε πρόοδος στην εφαρμογή σχεδίου που μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του νότιου Λιβάνου μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι δύο χώρες, παραδοσιακοί αντίπαλοι, πραγματοποίησαν διαπραγματεύσεις σε επίπεδο πρεσβευτών στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη, σε έναν έκτο γύρο απευθείας επαφών. Οι συνομιλίες διεξήχθησαν μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, στο πλαίσιο του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου με το Ιράν.

Με βάση τη συμφωνία-πλαίσιο της 26ης Ιουνίου, οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να εφαρμόσουν ένα σχέδιο «πιλοτικής ζώνης». Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό ενόπλων οργανώσεων –αναφορά που αφορά τη Χεζμπολάχ–, την ανάπτυξη λιβανικών στρατιωτικών δυνάμεων στον νότο και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από κατεχόμενα λιβανικά εδάφη.

Ωστόσο, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται, ενώ η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει τόσο τη συμφωνία όσο και κάθε προσπάθεια αφοπλισμού της. Από την πλευρά του, το Ισραήλ δηλώνει ότι ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο έως ότου η οργάνωση παραδώσει τον οπλισμό της.

Σε γραπτές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης, Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στη Ρώμη ως «παραγωγικές και θετικές». Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δομή και τις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας για την πιλοτική ζώνη, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή τις προσεχείς ημέρες.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα περάσουν σε τεχνικό στάδιο, με στόχο την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου και την επίτευξη μιας «ολοκληρωμένης συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου ή του Ισραήλ σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών.

Ο ισραηλινός στρατός διατηρεί παρουσία σε μια λεγόμενη «ουδέτερη ζώνη» πλάτους περίπου 10 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η ζώνη αυτή είναι αναγκαία για την προστασία των βόρειων κοινοτήτων του Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του, ο Λίβανος ζητά την άμεση αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, ενώ το Ισραήλ επιμένει ότι τα στρατεύματά του θα παραμείνουν έως ότου η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί πλήρως.

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