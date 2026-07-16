Γκαγκάτσης: «Να επιβάλλουμε τους νεαρούς Έλληνες και στη Λίγκα»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης έδωσε το «παρών» στην κλήρωση του νέου πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, παραδίδοντας στον CEO της ΑΕΚ, Μηνά Λυσάνδρου το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της περασμένης σεζόν προς τον τεχνικό της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς.

Ο κ. Βρούτσης από το βήμα της εκδήλωσης έκανε μία ανάλυση όσων έγιναν την περασμένη αγωνιστική περίοδο στο θέμα της αντιμετώπισης της βίας στα ελληνικά γήπεδα, αλλά και στην αύξηση των χρημάτων που δόθηκαν απ’ την Πολιτεία προς ενίσχυση της Λίγκας.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του:

«Ως Υπουργός και αναγνωρίζοντας την πορεία της ΕΠΟ, η σχέση μεταξύ Υπουργείου και ποδοσφαίρου είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ για τη συνεργασία και θα συνεχίσει έτσι. Συγχαρητήρια κύριε πρόεδρε της Super League (σ.σ. απευθυνόμενος προς τον Γιάννη Αλαφούζο) για την εκλογή σας.

Ευχή μας και βεβαιότητά μας είναι πως όπως τα πράγματα εξελίσσονται κάθε χρόνο και καλύτερα, έτσι θα είναι συναρπαστικό και το νέο πρωτάθλημα. Ποιοτικότερο, ανταγωνιστικότερο. Η Πολιτεία με την αποφασιστικότητά της και εσείς με τη συμβολή σας ενισχύεται το ποδόσφαιρο. Αντιμετωπίζεται η βία στα γήπεδα, αποδεικνύεται από τη μείωση, μόλις 5, στις ποινές κεκλεισμένων των θυρών, 55% μείωση.

Καταδεικνύεται από την εντυπωσιακή προσέλευση των φιλάθλων, αυξημένα κατά 15,9% τα εισιτήρια. Περιφρουρείται από περισσότερα από 2.000.000 ηλεκτρονικά εισιτήρια, αλλά και με τις κάμερες στις εγκαταστάσεις. Και ανταμείβεται με 24.000.000 ευρώ κάθε χρόνο, δηλαδή 1.760.000 ευρώ για κάθε ΠΑΕ από το στοίχημα, αύξηση κατά 17,73%.

Έτσι πλέον μπορείτε να επενδύετε περισσότερο στις τεχνολογίες. Με το VAR, το ημιαυτόματο οφσάιντ και με την ανακοίνωση του Goal lines camera που θα ενισχύσει περισσότερο την ακρίβεια και την διαφάνεια των διαιτητικών αποφάσεων.

Από τις αποφάσεις της κυβέρνησης το 2024, δείχνουν ότι η κατεύθυνση ήταν σωστή και κοινωνικά δικαιωμένη. Θέλαμε να προστατεύσουμε και όχι να τιμωρήσουμε το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε με ενότητα και καλή συνεργασία, με την ίδια αποφασιστικότητα. Καλή επιτυχία στη Super League για ένα ποδόσφαιρο που αξίζει η Ελλάδα».